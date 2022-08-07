Бесплатная помощь пожилым: министерство сообщило о новации в связи с операцией «Рассвет»

Услуга, субсидируемая Министерством социального равенства, начнет действовать с утра воскресенье и будет предоставляться в виде индивидуального лечения в частных клиниках клиническими психологами и психотерапевтами ассоциаций «Амех» и «Эла», с использованием лечения по телефону или онлайн через Zoom и WhatsApp.

Сложная ситуация с безопасностью на юге страны подвергает пожилых людей тяжелым психологическим испытаниям. Еще недавно многие из них страдали от одиночества из-за карантинных ограничений, что также приводило к тяжелому эмоциональному состоянию. Это особенно сложная ситуация для пожилых людей, живущих в одиночестве или ухаживающих за больным супругом. В опросе, проведенном Министерством социального равенства среди живущих самостоятельно пожилых людей во время волн коронавируса 2021 года, более 3700 респондентов ответили, что состояние их психической устойчивости неудовлетворительное.

Министр социального равенства Мерав Коэн(«Еш Атид»): «Помимо наших усилий по сохранению жизни жителей Юга, также важно заняться их психическим здоровьем, которое может быть подорвано стрессом, вызванным проблемами с безопасностью. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы решили немедленно предоставлять бесплатные услуги в области психического здоровья пожилым людям, находящимся в южных районах.Услугу будут оказывать психологи, специализирующиеся на пожилом населении, а также занимающиеся травмами. Мы должны обеспечить безопасность и психологическую защиту в это трудное время для пожилых людей. Я хочу еще раз поблагодарить жителей, которые проявляют необычайную стойкость и позволяют силовым структурам выполнить свою миссию. Я призываю всех, кто испытывает психологические трудности, звонить на нашу горячую линию».

Пожилые люди, которые заинтересованы в участии в программе, могут обратиться на горячую линию Министерства социального равенства по телефону *8840, где специальный колл-центр отвечает за сбор данных и передачу ихассоциациям по уходу.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.