Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги

Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Практически все территории, приграничные в Газе, находятся в красном уровне опасности. В связи с этим служба тыла напомнила правила поведения при сигналах тревоги и в случае ракетных обстрелов.

Во время тревоги необходимо зайти в безопасное помещение в соответствии с расчетным временем.

В здании: МАМАД (безопасное помещение в квартире), МАМАК (на этаже), МАМАМ (в учреждении) или бомбоубежище — нужно запереть стальные двери и окна. Внутренняя лестничная площадка – без окон и наружных стен, сядьте на ступеньки и не стойте на пролете, надо находиться минимум на два этажа ниже крыши или на среднем этаже. Внутренняя комната – с минимальным количеством наружных стен и окон, сядьте во внутренний угол комнаты, ниже уровня окон и не напротив двери. Кухня и санузел не являются безопасным помещением.

На улице: Застроенная территория: зайдите в убежище или ближайшее здание. Не оставайтесь в лобби. Открытое пространство: следует лечь на землю и закрыть голову руками.

В автомобиле: Нужно остановиться на обочине, выйти из автомобиля и зайти в ближайшее здание или убежище. Если вы не успеваете добраться до здания за имеющееся у вас время, нужно покинуть автомобиль и отдалиться от него на безопасное расстояние (не оставаться на обочине, переступить через барьерное ограждение), лечь на землю и закрыть голову руками. Только если нет возможности выйти из автомобиля, следует остановиться на обочине, пригнуться ниже уровня стекол и подождать 10 минут.

В общественном транспорте: водитель обязан остановиться на обочине и открыть двери, чтобы пассажиры смогли добраться до ближайшего здания. Если невозможно добраться до здания за имеющееся у вас время, нужно пригнуться ниже уровня окон и закрыть голову руками.

Поезд: водитель обязан уменьшить скорость до 30 км/ч на 10 минут; пассажиры должны пригнуться ниже уровня окон.

Также рекомендуется установить

Список приложений для уведомлений о ракетных обстрелах в реальном времени.

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