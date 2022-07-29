Беспорядки у Стены Плача: ультраортодоксы помешали бат-мицве американской девочки

Ультраортодоксы не позволяют участницам организации «Женщины Стены» молиться в месте, где эгалитарная молитва запрещена. В результате пострадала девочка, приехавшая на бат-мицву из США.

Американская девочка, в течение года готовившаяся в важному событию, пострадала во время церемонии бат-мицвы у Стены Плача в пятницу, когда протестующие ортодоксы-харедим пытались прервать молитву неортодоксальных евреев, спустя месяц после крупного инцидента, привлекшего внимание политического руководства Израиля.

После нескольких месяцев эскалации напряженности, связанной с протестами против эгалитарной молитвы, вновь отмечены беспорядки, к счастью, никто не пострадал, но и не был арестован.

Полиция и охранники, нанятые Фондом наследия Стены Плача не стали применять израильский закон, согласно которому запрещено мешать молитве. Это является преступлением, которое может повлечь за собой наказание до трех лет тюремного заключения.

Тысячи одетых в черное молодых студентов иешив, как мужчин, так и женщин, набросились на группу из примерно 100 женщин и дюжины мужчин, которые сопровождали церемонию бат-мицвы 12-летней Люсии да Сильва из Сиэтла. Девочка приехала в Израиль со своими родителями, чтобы отпраздновать это событие.

Ее мать, Ада Данело, заранее подготовила Люсию к тому, что Стена Плача — это как футбольная арена. В этом сценарии присутствуют и хулиганы, и болельщики.

Каждый месяц группа под названием «Женщины Стены» пытается читать Тору у Стены Плача, где эгалитарная молитва запрещена, за исключением специального раздела, а женская молитва ограничена.

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