Попытка линчевания еврея в Самарии: появились новые детали и жуткое фото

18:37, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

Невообразимую жестокость продемонстрировали арабы, когда они толпой напали на еврея и убили его собаку.

Десятки арабов сегодня в пятницу напали на еврея возле промышленной зоны Алей-Захава.

Как сказал пострадавший, они избивали его палками. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы в последний момент не подоспели силовики и не открыли по ним огонь.

К ужасу мужчины, арабы насмерть забили его собаку, с которой он гулял.

Кроме того, журналистка N12 опубликовала новое фото, на котором запечатлено убитое животное.

Раненый мужчина был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, где он находится в легком состоянии с травмами лица.

Один из участников беспорядков, 16-летний палестинец, был убит огнем ЦАХАЛа, еще одного палестинца арестовали.

Напомним, что сегодня утром в пятницу в Гуш-Эционе репортер газеты «Israel Hayom» записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей, который течет на запад – в сторону Бейт-Шемеша, а оттуда – в южные центральные города.

Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.

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Автор материала:
Ирен Давид
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