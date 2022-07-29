Попытка линчевания еврея в Самарии: появились новые детали и жуткое фото

Невообразимую жестокость продемонстрировали арабы, когда они толпой напали на еврея и убили его собаку.

Десятки арабов сегодня в пятницу напали на еврея возле промышленной зоны Алей-Захава.

Как сказал пострадавший, они избивали его палками. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы в последний момент не подоспели силовики и не открыли по ним огонь.

К ужасу мужчины, арабы насмерть забили его собаку, с которой он гулял.

Кроме того, журналистка N12 опубликовала новое фото, на котором запечатлено убитое животное.

ישראלי בן 32 נפצע בפניו וכלבו הוכה למוות בידי פלסטינים, סמוך לעלי זהב בשומרון. לדבריו, הם הכו אותו באלות. לפי מד"א — מצבו מוגדר קל. הוא פונה לבית החולים בילינסון pic.twitter.com/XhNoPQVyTq — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) July 29, 2022

Раненый мужчина был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, где он находится в легком состоянии с травмами лица.

Один из участников беспорядков, 16-летний палестинец, был убит огнем ЦАХАЛа, еще одного палестинца арестовали.

Напомним, что сегодня утром в пятницу в Гуш-Эционе репортер газеты «Israel Hayom» записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей, который течет на запад – в сторону Бейт-Шемеша, а оттуда – в южные центральные города.

Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.