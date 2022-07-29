Попытка линчевания еврея в Самарии: появились новые детали и жуткое фото

Десятки арабов сегодня в пятницу напали на еврея возле промышленной зоны Алей-Захава.
Как сказал пострадавший, они избивали его палками. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы в последний момент не подоспели силовики и не открыли по ним огонь.
К ужасу мужчины, арабы насмерть забили его собаку, с которой он гулял.
Кроме того, журналистка N12 опубликовала новое фото, на котором запечатлено убитое животное.
Раненый мужчина был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, где он находится в легком состоянии с травмами лица.
Один из участников беспорядков, 16-летний палестинец, был убит огнем ЦАХАЛа, еще одного палестинца арестовали.
Напомним, что сегодня утром в пятницу в Гуш-Эционе репортер газеты «Israel Hayom» записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей, который течет на запад – в сторону Бейт-Шемеша, а оттуда – в южные центральные города.
Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.