Ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи

За два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.

В пятницу солдаты ЦАХАЛа и сотрудники пограничной полиции конфисковали солнечные батареи и демонтировали проводку, обеспечивающую электричеством ешиву Хомеш в Самарии, оставив жителей без света в Шаббат.

Телеграм-канал Что там у евреев? опубликовал видео, как солдаты ЦАХАЛа конфисковывали солнечные панели у ешивы Хомеш за два часа до Шаббата.

Шмуэль Ванди, глава ешивы, раскритиковал подобные действия: «Ситуация с безопасностью ухудшается, происходят попытки нападений, бросают камни в евреев, всего несколько часов назад израильтянина избили возле Алей-Захава, и все же наши силы безопасности больше всего озабочены нашей ешивой. Это непостижимо. Их одержимость ешивой — это награда для террористов».

«Конфискация части электрической системы ешивы — это шаг вперед в действиях правительства против Хомеша, но мы не отчаиваемся, они не заставят замолчать голос Торы в Хомеше», — добавил Ванди.

В ешиве отмечают, что со дня убийства Иегуды Диментмана рядом с ешивой правительство начало принимать более жесткие меры. Были выставлены блокпосты, запрещен подъезд к ешиве автотранспорта, и время от времени силы безопасности конфискуют автомобили и оборудование ешивы.

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