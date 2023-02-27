Беспорядки в Хаваре: 380 раненых, есть погибший

Во время нападений поселенцев, мстивших за убийство двух жителей Ар Брахи, в Хаваре понадобилась помощь около 380 местным жителям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Палестинской автономии.

В ходе столкновений часть людей пострадали в результате нападения поселенцев в деревне Хауара и соседних деревнях. Пострадавшие были доставлены в больницы Шхема и Дженина, где получили необходимую помощь. Большинство из них были выписаны после обследования, хотя некоторые получили серьезные травмы.

Отмечается, что некоторые жители деревень не только столкнулись с нападениями поселенцев, но и отравились дымом, когда пытались потушить пожары. Также в результате столкновений погиб житель деревни Затара, 37-летний Самэх аль-Акташ, которого похоронили минувшей ночью.

В связи со сложившейся обстановкой занятия в учебных заведениях в районе отменены. Информация о последствиях погрома в Хауаре уточняется, но известно, что были подожжены здания и автомобили.

Напомним, что 26 февраля в Хаваре произошел теракт, в результате которого погибли два молодых израильтянина – 20-летний Илель Менахем и 21-летний Игаль Яаков Янив. Они были убиты арабскими террористами.

После этого инцидента правительство одобрило законопроект о смертной казни для террористов, который предусматривает возможность вынесения смертного приговора тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. По данному документу суд сможет вынести такой приговор. Этот законопроект будет обсуждаться в кабинете политической безопасности после предварительного голосования. На данном этапе комитет решил только об окончательной формулировке закона.