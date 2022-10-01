Беспорядки в Восточном Иерусалиме: застрелен террорист

Подозреваемый был ликвидирован после того, как попытался бросить коктейль Молотова в силовиков в Аль-Азрии.

В субботу, 1 октября, был застрелен террорист после того, как попытался бросить коктейль Молотова в силовиков в поселке Аль-Азрия к востоку от Иерусалима.

Об этом информирует Maariv.

Отмечается, что подозреваемый был эвакуирован с места происшествия местными медиками, однако позже был объявлен мертвым в больнице. Как стало известно, им оказался 18-летний палестинец Фаиз Халед Дамдум.

Как сообщили правоохранители, в регионе произошли «ожесточенные столкновения, включавшие в себя забрасывание камнями и использование взрывных устройств». При этом в районе Абу-Дис палестинцы пересекли разделительное ограждение, прорвав его. При этом было слышно, как активисты восхваляют «Народный фронт освобождения Палестины».

#شاهد| اللحظات الأولى لاستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/KIVzqvs0tX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 1, 2022

Как сообщал Курсор, в ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии по подозрению в терроризме.

Новые аресты не прошли без эксцессов. Террористы бросали в солдат бутылки с зажигательной смесью, камни, а также самодельные взрывные устройства. Солдаты по необходимости открывали ответный огонь.

Отмечается, что яростные столкновения произошли во время ареста подозреваемого в Дженине, там ЦАХАЛ задержал четырех подозреваемых. По информации палестинской стороны, огнем ЦАХАЛа был ранен один палестинец.

Беспорядки террористы также устроили в деревне Абу-Дис в Восточном Иерусалиме, в Бейт-Джале, в лагере беженцев Каландия и в ряде других мест.

«Курсор» писал ранее, что уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил Амир Барам заявил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину ЦАХАЛ много научился в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой».

Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.