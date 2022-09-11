Чиновник ЦАХАЛа: Израиль многому научился благодаря войне в Украине

Уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил Амир Барам заявил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину ЦАХАЛ много научился в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой».

Генерал-майор об этом рассказал во время церемонии в воскресенье, 11 сентября, посвященной вступлению на должность следующего начальника Северного командования.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы изучаем конфликт и учтем извлеченные уроки для будущей войны на севере», – заявил Барам.

Если это потребуется, то, по словам чиновника, Израиль нацелится на активы «Хизбаллы» и «любой другой террористической группировки».

«Против оси зла, возглавляемой Ираном, мы каждый день предотвращаем и сдерживаем это зло», – добавил он.

Барам утверждает, что на протяжении последних лет «Хизбалла» находилась в оборонительной позиции. Также он сказал, что недавно глава этой террористической группировки Хасан Насралла недавно столкнулся большим количеством дилемм, которые отсутствуют у Израиля. По словам генерал-майора, «Хизбалла» теряет контроль над своими боевиками, которые стали более наглыми в своих действиях вдоль границы, а также организация страдает от коррупции.

Ранее глава ШАБАКа Ронен Бар, что в 2022 году удалось предотвратить более 300 крупных терактов. Это связано с активизацией операций израильских военных в Иудее и Самарии.

Ранее «Курсор» сообщал о заявлении министра обороны Украины, согласно которому Украине нужно быть как Государство Израиль.

Помимо этого, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, недавно встретившийся с депутатом от Ликуда, потребовал от Израиля осуждения преступлений *россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!