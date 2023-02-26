Беспорядки во время протестов: суд вынес решение по делу водителя, направившего авто на демонстрантов

Адвокат задержанного заявил, что его клиент решил, что шоссе открыли для движения, и поэтому ехал быстро.

Мировой суд Тель-Авива продлил на три дня содержание под стражей водителя, который в субботу, 25 февраля, во время демонстрации прорвал полицейское заграждение на шоссе Аялон и на большой скорости направился в сторону демонстрантов.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что на слушании в суде представитель полиции заявил, что подозреваемый, прорвав заграждение, быстро ехал по направлению к демонстрантам. Одна из полицейских машин двинулась за ним, а находившиеся на шоссе сотрудники полиции, почувствовав опасность за жизнь протестующих, выхватили оружие. Им показалось, что это теракт.

«К счастью, другой автомобиль преградил ему дорогу и заставил затормозить», — сказал обвинитель.

На слушании также стало известно, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

Адвокат задержанного заявил, что его клиент решил, что шоссе открыли для движения, и поэтому ехал быстро. Юрист также отметил, что речь идет о гражданине, у которого нет судимостей и проблем с законом, поэтому решение о его задержании ошибочно.

«Судья Авиталь Амсалем-Гильбоа не стала удовлетворять ходатайство полиции о продлении ареста троих участников демонстрации, поскольку правоохранители не предъявили доказательств их причастности к беспорядкам и разжиганию костра на шоссе», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в субботу, 25 февраля, на улице Каплан в Тель-Авиве прошла акция протеста против судебной реформы. Во время демонстрации двое протестующих напали на сотрудников полиции и покусали их.

Оба офицера были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Полиция также сообщает, что несколько их сотрудников подверглись избиению на месте. 21 протестующий в ходе вчерашнего протеста был арестован.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что незаконное буйство демонстрантов в Тель-Авиве, в частности блокирование шоссе Аялон и поджег шин, показывает, что это протест анархистов, которые требуют не свободы слова, а свободы подстрекательства.

Курсор писал ранее, что протестующие против судебной реформы развернули огромный баннер, где поместили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в один ряд с Хомейни и путиным*. Тысячи демонстрантов митинговали в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.