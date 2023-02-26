В Тель-Авиве демонстранты покусали двух сотрудников полиции

В демонстрации приняли участие около 130 тысяч человек.

В субботу, 25 февраля, на улице Каплан в Тель-Авиве прошла акция протеста против судебной реформы. Во время демонстрации двое протестующих напали на сотрудников полиции и покусали их.

Об этом пишет издание News.walla.

Оба офицера были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Полиция также сообщает, что несколько их сотрудников подверглись избиению на месте. 21 протестующий в ходе вчерашнего протеста был арестован.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что незаконное буйство демонстрантов в Тель-Авиве, в частности блокирование шоссе Аялон и поджег шин, показывает, что это протест анархистов, которые требуют не свободы слова, а свободы подстрекательства.

«Курсор» писал ранее, что протестующие против судебной реформы развернули вчера, 25 февраля, огромный баннер, где поместили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в один ряд с Хомейни и путиным*. Тысячи демонстрантов митинговали в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.

Еще мы писали, что государственная прокуратура, представляющая около 1100 израильских адвокатов в государственном секторе, угрожает забастовкой.

Напомним, лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц призывает к диалогу, чтобы предотвратить то, что, по его словам, станет «расколом, который вряд ли Израиль когда-либо знал».

Читайте также, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре. Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.