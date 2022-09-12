Без эксцессов не обошлось: ЦАХАЛ провел новые аресты в Иудеи и Самарии

Яростные столкновения происходили при аресте подозреваемого в Дженине, там солдаты ЦАХАЛа арестовали четырех подозреваемых.

В ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии по подозрению в терроризме.

Об этом сообщает News.walla.

Новые аресты не прошли без эксцессов. Террористы бросали в солдат бутылки с зажигательной смесью, камни, а также самодельные взрывные устройства. Солдаты по необходимости открывали ответный огонь.

Отмечается, что яростные столкновения произошли во время ареста подозреваемого в Дженине, там ЦАХАЛ задержал четырех подозреваемых. По информации палестинской стороны, огнем ЦАХАЛа был ранен один палестинец.

Беспорядки террористы также устроили в деревне Абу-Дис в Восточном Иерусалиме, в Бейт-Джале, в лагере беженцев Каландия и в ряде других мест.

«Курсор» писал ранее, что уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил Амир Барам заявил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину ЦАХАЛ много научился в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой».

Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.