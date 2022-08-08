«Без вас не было бы Израиля»: Герцог эмоционально обратился к жителям юга

Президент Ицхак Герцог посетил Сдерот и встретился с главами местных властей из приграничных с сектором Газа районов страны и поблагодарил их за стойкость.

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник утром посетил город Сдерот и встретился с главами местных властей из приграничных с сектором Газа районов страны.

Президент Герцог начал свое выступление со слов: «Я прибыл сюда от имени народа Израиля, чтобы поблагодарить вас и всех наших граждан в приграничной зоне с Газой и в городе Сдерот. Без этого региона не было бы Государства Израиль. Вы — ворота в Государство Израиль, и вы — стена, защищающая Государство Израиль».

ביקרתי הבוקר בשדרות, נפגשתי עם ראשי הרשויות של עוטף עזה והודיתי להם על העמידה האיתנה במבצע ״עלות השחר״. תודה לצה״ל ולמערכות הביטחון השונות על הפעולות הנחרצות והמחויבות לביטחון ישראל. אני נושא תקווה שנדע ימי שקט, ביטחון ושלום, ומאחל חופשת קיץ מלאה באושר והכי חשוב — ישראלית. pic.twitter.com/8F1G1VobvV — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 8, 2022

«Событие, которое мы пережили за последние несколько дней, многому нас учит, но в первую очередь стойкости, невероятной стойкости, эмоциональной устойчивости. Я слышал вас и видел вас и ваши обнадеживающие сообщения, которые излучали уверенность и спокойствие», — сказал он.

Президент отметил: «Я хочу поблагодарить премьер-министра, министра обороны, начальника штаба ЦАХАЛа, а также все институты безопасности и обороны Государства Израиль, а также ЦАХАЛ, ШАБАК, поисково-спасательные службы, Командование тыла и все, кто вместе с вами занимался обороной».

Герцог продолжил: «Конечно, теперь работа переходит в центры с психологической помощи, к лечению посттравматического стрессового расстройства и изучению уроков, чтобы быть готовым к любому развитию».

Завершая свое выступление, Герцог добавил: «Я надеюсь и молюсь, чтобы теперь мы увидели мир и чтобы граждане Израиля чувствовали спокойствие и безопасность. Мы всегда должны быть готовы к любой угрозе, которая может возникнуть. В заключение я повторяю, что граждане Израиля благодарны вам сегодня. Спасибо за ваше мужество, ваше лидерство и вашу ответственность».

«Курсор» писал, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.