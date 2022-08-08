«Без вас не было бы Израиля»: Герцог эмоционально обратился к жителям юга

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник утром посетил город Сдерот и встретился с главами местных властей из приграничных с сектором Газа районов страны.
Президент Герцог начал свое выступление со слов: «Я прибыл сюда от имени народа Израиля, чтобы поблагодарить вас и всех наших граждан в приграничной зоне с Газой и в городе Сдерот. Без этого региона не было бы Государства Израиль. Вы — ворота в Государство Израиль, и вы — стена, защищающая Государство Израиль».
«Событие, которое мы пережили за последние несколько дней, многому нас учит, но в первую очередь стойкости, невероятной стойкости, эмоциональной устойчивости. Я слышал вас и видел вас и ваши обнадеживающие сообщения, которые излучали уверенность и спокойствие», — сказал он.
Президент отметил: «Я хочу поблагодарить премьер-министра, министра обороны, начальника штаба ЦАХАЛа, а также все институты безопасности и обороны Государства Израиль, а также ЦАХАЛ, ШАБАК, поисково-спасательные службы, Командование тыла и все, кто вместе с вами занимался обороной».
Герцог продолжил: «Конечно, теперь работа переходит в центры с психологической помощи, к лечению посттравматического стрессового расстройства и изучению уроков, чтобы быть готовым к любому развитию».
Завершая свое выступление, Герцог добавил: «Я надеюсь и молюсь, чтобы теперь мы увидели мир и чтобы граждане Израиля чувствовали спокойствие и безопасность. Мы всегда должны быть готовы к любой угрозе, которая может возникнуть. В заключение я повторяю, что граждане Израиля благодарны вам сегодня. Спасибо за ваше мужество, ваше лидерство и вашу ответственность».
«Курсор» писал, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.