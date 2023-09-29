Безвиз с США — в МВД сделали важное предупреждение

Безвиз с США - новость хорошая, но в МВД сообщили, что каждый пятый израильтянин не сможет воспользоваться этой возможностью.

Безвиз с США не будет доступен 1.8 млн граждан Израиля.

Об этом пишет Голос Израиля со ссылкой на МВД Израиля.

По данным Управления народонаселения и иммиграции, 1,8 млн израильтян, то есть почти каждый пятый гражданин государства, не подпадают под условия безвизового режима с США и не смогут заполнить форму ESTA, необходимую для безвизового въезда в США.

Напомним, что Соединенные Штаты примут Израиль в свою программу безвизового въезда (VWP), которая позволит израильским гражданам въезжать в страну без визы на срок до 90 дней, начиная с 30 ноября.

Отношения между США и Израилем недавно подверглись испытанию в результате громкой оппозиции Вашингтона плану реформы судебной системы Израиля и его политике в отношении палестинцев. Однако безвиз рассматривается как шаг вперед в отношениях администрации Байдена с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, по словам министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Решение также позволяет путешественникам из США въезжать в Израиль на 90 дней без предварительного получения визы.

Чтобы быть принятыми в программу безвизового въезда, Соединенные Штаты требуют, чтобы страны выполняли требования по таким вопросам, как борьба с терроризмом, правоохранительная деятельность, иммиграционное обеспечение, безопасность документов и пограничный контроль. Страны также должны одинаково относиться ко всем путешественникам из США, независимо от того, какие у них есть другие паспорта.

Это означает, что гражданам США, которые также имеют палестинские паспорта, необходимо будет предоставить свободный проезд в аэропорту Бен-Гурион.

Курсор писал, что El Al запускает новые авиарейсы после введения безвиза с США.