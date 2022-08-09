Бил кулаком в живот: жителя Ришон ле-Циона обвинили в попытке убийства нерожденного ребенка

Потерпевшая сообщила полиции, что ее муж хотел избавиться от нерожденного ребенка и стал наносить ей прямые удары в живот.

Сегодня, 9 августа, прокуратура Центрального округа предъявила жителю Ришон ле-Циона обвинение в попытке убить своего нерожденного малыша.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Полицейские начали расследование дела несколько дней назад, после того, как получили сообщение на горячую линии. Оказалось, что мужчина напал на свою беременную жену, которая находилась на шестом месяце беременности.

Потерпевшая призналась, что муж хотел избавиться от их нерожденного ребенка, поэтому стал наносить ей прицельные удары в живот. Подозреваемого арестовали сотрудники полиции, и сегодня прокуратура предъявила ему обвинительное заключение и одновременно подала ходатайство о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.

«Курсор» писал ранее, что в Медицинский центр Гиллель-Яффе был доставлен 4-месячный малыш в сопровождении родителей. Он страдал от синяков и кровоизлияния в мозг. Подозреваемые родители, жители Бака аль-Гарбия в возрасте 20 лет, были доставлены в полицию для допроса.

Еще мы писали, что в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Он находился один под палящим солнцем в машине около 10 минут.