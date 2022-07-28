В Иерусалиме госпитализирован младенец, которого оставили в машине

Парамедики госпитализировали в больницу 11-месячнего младенца, после того, как взрослые оставили его в машине на 10 минут.

В Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле.

Об этом сообщает издание Israelnationalnews.

Известно, что ребенок сейчас находится в детском отделении неотложной помощи медицинского центра. Он находился один на солнце в машине около 10 минут. Ребенок находится в сознании, сейчас его состояние медики оценивают как стабильное. Но ему проводят дополнительное обследование.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце. Мужчина смог вскрыть автомобиль за полминуты. Он вызвал медиков, которые оказали малышу помощь.

Еще мы писали, что 6-месячный младенец, оставленный в машине на полуденной жаре в Эладе, умер, говорится в заявлении Детского медицинского центра Шнайдер в Петах-Тикве. Младенец был забыт в автомобиле и оставлен там на несколько часов. Температура в Эладе составляла около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Напомним, что в Ришон ле-Ционе в автомобиле родители забыли ребенка. Его нашли случайные прохожие. На место сразу же вызвали бригаду парамедиков МАДА. Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара.