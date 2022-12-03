Битан раскритиковал Нетаниягу: Ликуд дал Смотричу все, что он хотел

Депутат Кнессета Давид Битан раскритиковал председателя своей партии Ликуд Биньямина Нетаниягу из-за того, как ведутся переговоры о формировании нового правительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Я не понимаю, почему они возились со Смотричем две недели, ему просто дали то, что он хочет, и мне кажется, что он получил даже больше, чем хотел. Результатом этих переговоров является то, что мы отказались от многого — и даже в рамках полученных нами министерских портфелей мы отдали их долю не только Смотричу, но и Объединенному иудаизму Торы и ШАС. Даже в Кнессете мы отказались от большинства важных комитетов», ‒ сказал Битан.

По мнению депутата, эти переговоры являются неуместными для Ликуда, потому что «мы отказываемся от всех позиций влияния». Также он заявил о другой «реальной проблеме», которая состоит в том, что Нетаниягу никому не звонит и ни с кем не советуется.

У политика спросили, почему члены «Ликуда» в основном не критикуют Нетаньяху за его поведение, на что он ответил: «Это метод — Нетаниягу говорит всем «вы будете министрами», когда у «Ликуда» всего 18 министров — и тогда все ждут для решения в этой ситуации никто не высказывается».

Помимо этого Битан прокомментировал планы Нетаниягу по принятию ускоренного принятия закона, который устранит возможность раскола депутатов внутри фракции.

«Какое сообщение посылает Нетаниягу? «Я решу, чего хочу, и я вам не доверяю». Мы оставались в Ликуде даже тогда, когда были в оппозиции и поддерживали и укрепляли ее. Я предлагаю Нетаниягу бояться не тех, кто был в Ликуде с самого начала, а тех, кто вступил в партию только тогда, когда они роль министра. Нетаньяху боится… но единственные, кто его шантажирует, — это другие партии. Мы ожидаем, что он позаботится о Ликуде», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу выступил с жестким заявлением в адрес Лапида.