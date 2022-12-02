Нетаниягу выступил с жестким заявлением в адрес Лапида

«Я призываю оппозицию вести себя ответственно. У нас одна страна, одна армия и один народ», — сказал Нетаниягу.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня раскритиковал уходящего премьер-министра Яира Лапида, заявив, что он поднимает бунт армейских офицеров и мэров против новой власти.

Это после того, как сегодня Лапид призвал глав органов власти не сотрудничать с правительством из-за его сделки с председателем фракции «Ноам» Ави Маозом.

«Я был избран руководить Государством Израиль, и я намерен сделать это в рамках вашей миссии и в духе национальных и демократических принципов, на которых я вырос в доме моего отца и которыми я руководствовался всю свою жизнь», — сказал Нетаниягу.

«Я решительно осуждаю попытки Лапида поднять восстание армейских офицеров и мэров против избранного правительства под нашим руководством. Поведение Лапида опасно и вредит демократии. ЦАХАЛ должен быть исключен из любых политических дебатов. Безусловно, нельзя поднимать восстание старших офицеров против израильского правительства, получившего доверие народа. Это переходит красную черту», — написал Нетаниягу.

Он добавил: «Даже когда мы были в оппозиции, мы никогда не бунтовали против израильского правительства. Мы не делали этого даже тогда, когда уходящее правительство сформировало правительство с представителями «Братьев-мусульман», которые выступают против еврейского и демократического государства, отрицают права женщины и ЛГБТ. Поэтому я призываю оппозицию вести себя ответственно. У нас одна страна, одна армия и один народ. Мы не должны причинять им вред».

Нетаниягу продолжил: «Точно так же я отвергаю ложные обвинения против нас. Израильское правительство под моим руководством будет защищать права всех израильских граждан и будет стараться действовать исходя из взаимных гарантий и национальной ответственности, как мы это делали во всех правительствах под моим руководством. И последнее: тот, кто руководит государственной политикой, — это прежде всего премьер-министр. Я буду руководить правительством Израиля в соответствии с национальными и демократическими принципами, которыми я руководствовался всю свою жизнь, и с их помощью я буду работать над обеспечением и улучшением жизни всех без исключения граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что мэры израильских городов осудили передачу Ави Маозу подразделения минобразования.