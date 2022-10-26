В Нетании женщину задержали за кражу сотен тысяч шекелей у соседей

Полиция продлила ее содержание под стражей на шесть дней.

Сегодня, 26 октября, сотрудники полиции задержали 51-летнюю жительницу Нетании по подозрению в краже сотен тысяч шекелей у своих соседей.

Об этом сообщает издание News.walla.

Согласно подозрению, женщина похищала письма, приходившие из банков соседям, а потом использовала их конфиденциальные данные для получения наличных в банковских отделениях. С помощью такой схемы ей удалось завладеть несколькими сотнями тысяч шекелей.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что полиция Реховота начала расследование после получения сообщения на горячую линию об ограблении отделения банка Мизрахи в городе подозреваемым. Он вошел в отделение банка на улице Герцля в городе, украл десятки тысяч шекелей и скрылся с места происшествия.

Еще мы писали, что израильская полиция по подозрению в мошенничестве задержала четырех подозреваемых, среди которых были два адвоката. Обманным путем они получили более 55 миллионов шекелей.

Напомним, что полиция задержала 33-летнего жителя Тель-Авива Аврама Аарони за мошенничество и присвоение более миллиона шекелей. Прокуратура предъявила ему обвинение.