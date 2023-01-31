Блинкен дал пресс-конференцию в Иерусалиме: главные месседжи

Госсекретарь США пообщался с прессой после встречи с лидерами Израиля и ПА.

Во вторник, 31 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Иерусалиме пресс-конференцию, на которой подвел итоги своего визита на Ближний Восток.

Об этом сообщает Kanal7.

Как известно, в ходе поездки Блинкен провел встречи с лидерами Египта, Израиля и Палестинской автономии.

Дипломат снова осудил пятничную бойню в синагоге Неве-Яакова, во время которой были убиты семь евреев, а также нападение на еврейскую семью в Городе Давида в субботу.

По словам госсекретаря, он слышал «конструктивные идеи» по снижению напряженности в регионе в свете недавних инцидентов со смертельным исходом и оставит некоторых членов своей команды на Ближнем Востоке для продолжения обсуждения этих вопросов.

Он также заявил, что администрация Байдена будет выступать против любых действий, которые «затрудняют достижение решения на основе двух государств, включая строительство поселений, легализацию израильских форпостов, снос незаконных арабских построек и все, что меняет статус-кво на Храмовой горе».

Кроме того, госсекретарь отметил, что помощь США Палестинской автономии в настоящее время включает более 900 миллионов долларов, и идет на поддержку больниц в Восточном Иерусалиме и БАПОР.

«Наши отношения с израильтянами основаны на общих интересах и общих ценностях, я говорил об этих ценностях прошлым вечером. В Израиле очень сильное гражданское общество. Что касается реформ — в Израиле идет оживленный дискурс, и этот дискурс является здоровой частью демократии», — сказал Блинкен.

Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.