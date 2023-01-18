Герцог провел встречу с советником по нацбезопасности США: что они обсудили

Президент Ицхак Герцог встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который сегодня вечером, 18 января, прилетел с визитом в Израиль.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Эта встреча стала для них четвертой за все время.

«Я рад приветствовать советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, большого друга Израиля и эксперта по вопросам мира, безопасности и Ближнего Востока. США — ближайший и самый важный союзник Израиля, и он приходит в нужное время, так как вместе мы преодолеваем столько трудностей», ‒ сказал президент в начале встречи.

Сперва Герцог и Салливан провели расширенное политическое совещание с участием советников президента, а после провели встречу наедине.

В ходе разговора, который прошел в теплой атмосфере, они обсудили прочное партнерство между Израилем и Соединенными Штатами, помимо политических партий и отдельных правительств, а также пути углубления стратегического сотрудничества между странами.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и двухпартийная делегаций Сената США, прибывшая с визитом, обсудили пути расширения и укрепления соглашений Авраама.

«Курсор» сообщал, что США осудили *россию и заявили, что использование термина «Холокост» оскорбительно.

Помимо этого известный журналист призвал президента США Джо Байдена спасти Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.