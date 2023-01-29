Блинкен прибыл на Ближний Восток, чтобы снизить напряженность между Израилем и ПА — Госдеп

Первой локацией госсекретаря США стал Египет. Позже он отправится в Иерусалим и Рамаллу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 29 января, прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, информирует The Times of Israel.

Отмечается, что Блинкен, который в понедельник и вторник отправится в Иерусалим и Рамаллу после остановки в Каире, запланировал визит, чтобы увидеть новое правое правительство Израиля. При этом поездка приобретает новую актуальность после одного из самых жестоких актов насилия за последние годы.

«Насилие также, вероятно, будет фигурировать в переговорах между Блинкеном и президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Традиционная роль в качестве посредника на Ближнем Востоке помогла Каиру оставаться ключевым партнером США, несмотря на критику президента Джо Байдена в отношении нарушений прав человека», — пишет издание.

Соединенные Штаты, имеющие тесные отношения с Израилем, исторически играли ведущую роль в ближневосточной дипломатии. Но эксперты сомневаются, что Блинкен сможет добиться каких-либо прорывов.

«Лучшее, что они могут сделать, — это сохранить стабильность, чтобы избежать нового мая 2021 года», — сказал американский ближневосточный аналитик, писатель и переговорщик Аарон Дэвид Миллер.

В свою очередь Гейт Аль-Омари, бывший палестинский чиновник, ныне работающий в Вашингтонском институте, ожидает, что Блинкен скорее повторит традиционные позиции США, чем откроет новые горизонты.

«Поездка сама по себе является посланием. Блинкен попросит Аббаса сделать больше, но неясно, что они могут сделать», — сказал он.

Как сообщал Курсор, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль, Египет и ПА с 29 по 31 января, чтобы проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.