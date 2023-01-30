Блинкен прибыл в Израиль: первые заявления

Министр Коэн поблагодарил госсекретаря за осуждение терактов в Иерусалиме и подчеркнул важность союза между Израилем и Соединенными Штатами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль.

Об этом информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что в аэропорту Бен-Гурион американского дипломата встретил министр иностранных дел Эли Коэн. Стороны побеседовали о важности совместной борьбы с иранской ядерной программой и продвижении объявления Стражей исламской революции террористической организацией.

Министры также говорили о распространении соглашений Авраама на другие арабские и мусульманские страны.

Коэн поблагодарил госсекретаря за осуждение терактов в Иерусалиме в выходные и подчеркнул важность союза между Израилем и Соединенными Штатами.

«Союз между Израилем и Соединенными Штатами является одним из столпов национальной безопасности Государства Израиль и его внешних отношений. Визит госсекретаря в Израиль является важным и значимым событием для наших отношений, и я благодарю госсекретаря за приверженность США региональной стабильности, за недвусмысленное послание против терроризма, которое он озвучил сразу после приземления в Израиле, за готовность действовать для расширения соглашений Авраама и за продолжение решительного фронта против Ирана», — сказал глава МИД.

Как сообщал Курсор, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Блинкен, который в понедельник и вторник отправится в Иерусалим и Рамаллу после остановки в Каире, запланировал визит, чтобы увидеть новое правое правительство Израиля. При этом поездка приобретает новую актуальность после одного из самых жестоких актов насилия за последние годы.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.