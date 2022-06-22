Блинкен провел важную беседу с Беннетом и Лапидом и дал им обещание

Госсекретарь США подтверждает «уважение к демократическим процессам» в Израиле и «непоколебимую приверженность» прочным связям с Иерусалимом.

Во вторник премьер-министр Нафтали Беннет разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который пообещал твердую поддержку Израилю и подчеркнул общую оппозицию Ирану, поскольку Израиль приближается к своим пятым выборам менее чем за четыре года.

Беннетт и министр иностранных дел Яир Лапид объявили в понедельник, что планируют распустить собственное правительство. Самый ранний срок роспуска Кнессета — среда, хотя более вероятным сценарием является понедельник следующей недели. Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра после завершения процесса.

«Сегодня я разговаривал с [Беннетом] по поводу роспуска Кнессета, подчеркнув наше уважение к демократическим процессам, нашу непоколебимую приверженность прочным американо-израильским стратегическим отношениям и нашу взаимную озабоченность пагубным влиянием Ирана в регионе», — сказал Блинкен в заявление.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в своем заявлении, что Блинкен «подчеркнул, что он с нетерпением ждет продолжения нашей тесной координации по региональным и глобальным вопросам», и что президент США Джо Байден с нетерпением ждет своего визита в Израиль в следующем месяце. США ранее подтвердили, что Байден продолжит визит, несмотря на политические беспорядки в Израиле.

Ранее во вторник Блинкен разговаривал по телефону с Лапидом. Звонки были первыми между высокопоставленным американским дипломатом израильским лидерам после решения Беннета и Лапида о разгоне Кнессета.

Как только роспуск Кнессета будет завершен, Лапид займет пост премьер-министра, по крайней мере, до выборов, которые, скорее всего, пройдут осенью.

В офисе Лапида сообщили, что он и Блинкен говорили о визите Байдена, заявив, что это была «возможность подчеркнуть глубокую личную связь президента с Израилем, приверженность Америки безопасности Израиля и укреплению Израиля в регионе».

«Визит имеет важные последствия для региона и для борьбы с Ираном, а также обладает большим потенциалом для значительного повышения региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении офиса Лапида.

Лапид сказал, что он также проинформировал Блинкена о его предстоящей поездке в Турцию «и о совместной деятельности с турецким правительством по борьбе с терроризмом».

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.