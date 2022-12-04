Блинкен рассказал, как США будут сотрудничать с новым правительством Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен, что администрация Байдена намерена сотрудничать с правительством Израиля, основываясь на проводимой им политике, а не на репутации отдельных деятелей, возглавляющих разные министерства.

Об этом сообщает Walla.

«Мы будем придерживаться стандартов, которые установились в наших отношениях за последние 70 лет. И мы будем говорить честно и уважительно с нашими израильскими друзьями», – сказал Блинкен.

Он также прокомментировал слухи о том, что Белый дом не намерен сотрудничать с некоторыми крайне правыми израильскими политиками. В частности, подразумеваются Бецалель Смотрич, который должен стать министром финансов, и Итамар Бен-Гвир, который намеревается возглавить министерство национальной безопасности.

По словам Блинкена, администрация Байдена будет оценивать новое израильское правительство по проводимой политике, а не высказываниям отдельных лиц. Он добавил, что США будут противодействовать расширению поселений в Иудее и Самарии, израильским мерам по якобы аннексии территорий в Иудее и Самарии, нарушению статус-кво на Храмовой горе и подстрекательству к насилию.

Госсекретарь утверждает, что в администрации Байдена поддерживает решение о создании двух государств, потому что оно соответствует равенству и демократии. Он заявил, что это лучший способ достижения мира и сохранения Израиля как еврейского демократического государства.

«США признают Иерусалим столицей Израиля — он важен для обеих стран и должен быть городом для всех его жителей. Все, что отдаляет нас от создания двух государств, ставит под угрозу безопасность и идентичность Израиля в долгосрочной перспективе. Сейчас создание двух государств кажется далекой мечтой, но мы стремимся ее приблизить», – добавил Блинкен.

«Курсор» сообщал, что Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года и переголосовать.

Помимо этого лоббисты Израиля в США бьют тревогу по поводу будущей коалиции.