Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года и переголосовать

В своей соцсети Трамп выступил с неожиданным скандальным заявлением, которое Белый дом незамедлительно осудил.

45-ый президент США Дональд Трамп выступил со скандальным заявлением и с призывом отменить Конституцию.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Целью Трампа является отмена результатов президентских выборов 2020 года, когда он проиграл гонку Джо Байдену. Трамп считает, что прямо сейчас его нужно назначить президентом США.

Чтобы аннулировать результаты выборов 2020 года, Трамп предложил отменить Конституцию. Он назвал выборы «массовым мошенничеством такого масштаба, которое позволяет положить конец правилам и положениям, даже тем, что содержатся в Конституции».

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс уже прокомментировал такие заявления: «Слова Трампа ужасны и в целом должны быть осуждены».

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