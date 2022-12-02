Лоббисты Израиля в США бьют тревогу по поводу будущей коалиции

Почти 3 миллиона человек с еврейскими корнями могут потерять право на иммиграцию в Израиль, если новое правительство осуществит реформу относительно репатриации.

Самые ярые еврейские защитники Израиля в США бьют тревогу по поводу зарождающейся ультраправой коалиции во главе с Биньямином Нетаниягу.

Об этом пишет Haaretz.

Так, Алан Дершовиц и Авраам Фоксман, представители высшего эшелона самых ярых защитников статуса Израиля как еврейского и демократического государства, предупредили, что возникающие угрозы израильской демократии станут «слишком длинным мостом, даже для них».

Фоксман, бывший директор Антидиффамационной лиги, заявил, что «если Израиль перестанет быть открытой демократией, я не смогу его поддержать». Он предупредил, что предстоящие изменения в судебной системе Израиля и Законе о возвращении «значительно затруднят для него получение поддержки Израиля среди евреев диаспоры».

«Если они изменят Закон о возвращении и судебную систему мирового класса в Израиле, все это резко повлияет. Если Израиль станет фундаменталистским религиозным государством, государством теократического национализма, это отрежет Израиль от 70 процентов мирового еврейства», — сказал Фоксман.

Как сообщал Курсор, экс-дипломат Даниэль Курцер и переговорщик Аарон Дэвид Миллер призывают США ограничить взаимодействие с Бен-Гвиром и Смотричем.

Ранее Курсор писал, что сенатор США заявил, что администрация Байдена ненавидит и презирает Нетаниягу. Политик рассказал, почему ФБР собирается провести расследование в отношении офицеров ЦАХАЛа.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу бросил вызов официальной позиции Белого дома и заявил, что «палестинцы не хотят мира».