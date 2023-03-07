«Беспрецендентная ситуация»: Насралла снова заговорил о конце существования Израиля

Хасан Насралла, лидер ливанской террористической организации, заявил, что полемика в Израиле по поводу запланированных правительством судебных реформ показала, что еврейское государство приближается к концу своего существования.

«Все, что происходит в Израиле, является одним из признаков конца этого образования», — сказал Насралла в видеообращении в понедельник.

Он предупредил, что усилия партии «Оцма Иегудит» по принятию закона, предусматривающего смертную казнь для террористов, приведут лишь к увеличению числа терактов против израильтян.

«Каждый раз, когда ваш враг решает принять закон о казни заключенных, это означает, что он дурак», — сказал лидер террористов.

Это не первый раз, когда Насралла использует текущую внутреннюю напряженность в Израиле, чтобы заявить, что конец страны приближается. В телеобращении в прошлом месяце он заявил, что Израиль не доживет еще пять лет до своего 80-летия.

«Ситуация во вражеском образовании беспрецедентна на внутреннем уровне, стратегическая обстановка и нынешнее глупое правительство подталкивают дело к двум крупным столкновениям, первое внутри Израиля и второе с палестинцами, и это может распространиться по всему региону», — сказал он.

Он добавил: «Впервые в сионистском образовании мы слышим, как президент, бывшие премьер-министры и бывшие министры обороны говорят о гражданской войне, кровопролитии, неизбежности взрыва и эмиграции. Сам глава оккупационного образования признал свои опасения по поводу неминуемого внутреннего взрыва и краха объекта».

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