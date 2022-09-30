Бнай Брит призвала Канаду ужесточить санкции против Ирана за сбитый под Тегераном Боинг

В связи с приближением 1000-дневной годовщины крушения украинского лайнера правозащитники напоминают о необходимости введения дополнительных санкций против виновных в трагедии.

Еврейская правозащитная организация Бнай Брит призвала правительство Канады ввести более строгие санкции для изоляции иранского режима накануне 1000-дневной годовщины катастрофы рейса PS 752 Международных авиалиний Украины, в результате которой погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Об этом сообщает Israel National News.

В частности, Бнай Брит Канада выразила «сожаление и разочарование» по поводу того, что Иран до сих пор отказывается платить или даже разрешать независимое расследование трагедии, вынуждая семьи возбудить дело в Международном уголовном суде.

«Это ужасное преступление — лишь одно из действий государства-изгоя, которым сегодня является Иран. Отсутствие решимости со стороны западных стран позволяет Ирану неоднократно безнаказанно нарушать международное право», — отметили правозащитники Бнай Брит

Как известно, в мае 2021 года, рассмотрев многочисленные доказательства, суд Онтарио постановил, что сбитие рейса PS 752 было преднамеренным террористическим актом, и присудил некоторым семьям жертв возмещение ущерба.

Как сообщал Курсор, в ноябре 2021 года десять военных Ирана предстали перед судом в связи с крушением украинского пассажирского самолета в 2020 году.

8 января 2020 года рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета из столицы Ирана Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту, большинство из которых были иранцами и канадцами, включая лиц с двойным гражданством.

Три дня спустя Исламская Республика признала, что ее силы по ошибке сбили самолет Boeing 737-800, следовавший в Киев, выпустив две ракеты.

Также Курсор информировал о том, что в начале августа в Иране: разбился истребитель Су-22.