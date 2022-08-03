Авиакатастрофа в Иране: разбился истребитель Су-22

Иранский истребитель не смог взлететь со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шираза на юге Ирана. Оба пилоты катапультировались и доставлены в больницу.

Истребитель Су- 22, который принадлежал элитному подразделению иранских воздушных сил, потерпел катастрофу в аэропорту Шираз.

Об этом проинформировал jpost.com.

Сообщается, что утром 3 августа при выезде со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шираза на юге Ирана самолет разбился.

В результате аварии пилот и второй пилот катапультировались из истребителя. Оба пилота пострадали.

Они были доставлены в больницу для лечения, сообщили иранские власти.

«Курсор» информировал о заявлении института изучения войны: что россия пообещала Ирану за беспилотники. В ISW предполагают, что Иран получит от рф истребители Су-35 в обмен на предоставленные беспилотники. Россия косвенно подтвердила это, сообщив о расширении авиационного сотрудничества между странами.

Также наш сайт сообщал, что США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине. Подозрение в связях с террористическими организациями Ирана повлекли арест в Аргентине иранского Боинга. США потребовали его конфискации на основании санкций.

Редакция писала, что санкции не работают: президент Ирана собрался в Нью-Йорк. На 13 сентября запланировано открытие в Нью-Йоке Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Ирана, игнорируя санкции, намерен посетить мероприятие.

Напомним итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая.