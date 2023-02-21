Бней-Брак полностью переходит на электрический общественный транспорт

Компания ставит перед собой цель электрифицировать весь автобусный парк к 2030 году.

С начала марта Бней-Брак полностью переходит на электрический общественный транспорт. На этой неделе в городе открыли большой комплекс для подзарядки автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба минтрана.

Новый комплекс, построенный компанией «Дан», расположен возле стадиона в Рамат-Гане. Его стоимость составила 40 млн шекелей, он единственный предназначенный для зарядки исключительно электрических автобусов.

Комплекс позволяет одновременно заряжать более 120 автобусов. Если точнее, там 62 зарядных устройства мощностью 180 киловатт с двойным подключением, что позволит подзаряжать одновременно два транспорта у каждого из них. Процессом подзарядки одновременно многих автобусов управляет компьютерная система, которая учитывает время въезда автобуса на парковку, состояние заряда батареи в процентах, график работы на следующий день и многое другое.

«Курсор» писал ранее, что работы по электрификации прибрежной железной дороги от станции Герцлия до станции Биньямина завершены. В связи с чем возвращаются поезда, которые курсируют по пятницам и в поздние вечерние часы.

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