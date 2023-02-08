Стало известно, когда заработает легкорельсовый транспорт Тель-Авива

Министр транспорта Мири Регев объявила, что после многих задержек Красная линия, наконец, заработает в День независимости.

Министр транспорта Мири Регев объявила, что красная линия легкорельсового транспорта Тель-Авива начнет работу в День независимости, 26 апреля 2023 года.

Регев сказал: «Я сидел с NTA для широкого обсуждения, и есть вопросы, которые были не единственными проблемами, вызвавшими задержку, и я надеюсь, что после Дня независимости Красная линия будет работать. А если нет, моя политика была также ясно дал им понять, что я не буду продолжать повестку дня в том виде, в каком она есть. После Дня независимости, если вы не будете ею управлять, вы узнаете, что я планирую делать».

Красная линия легкорельсового транспорта Тель-Авива, которая проходит из Бат-Яма, Яффо и Тель-Авива через Рамат-Ган и Бнай-Брак в Петах-Тикву, должна была начать работу в октябре 2021 года — первый квартал 2023 года. Компания, курирующая открытие Красной линии, предупредила, что она может начать работу не раньше июня 2023 года, но NTA не приняла ее выводы, а Министерство транспорта отказывалось назначать дату.

Открытие «Красной линии» задержалось из-за неисправности системы сигнализации. В отчете государственных контролеров, опубликованном в ноябре 2022 года, был указан ряд ошибок NTA, которые привели к задержкам, а также оценки того, что линия не будет открыта в обещанный срок из-за слишком короткого времени, отведенного для процедур тестирования. оказалось правильным.

Репортер Channel 12 News Галь Чен заявил, что Регев рассматривает возможность передачи проекта Metro от NTA другой компании, возможно, Netivei Israel National Transport Infrastructure Co..

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