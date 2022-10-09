Я – гей: легенда футбола и отец двоих детей совершил каминг-аут

В своем Twitter сделал публикацию, которую вскоре удалил. Возможно, его аккаунт взломали.

«Надеюсь, вы будете меня уважать: я – гей. Всем счастливого воскресенья», – было написано в «твите».

Под постом в комментариях появился бывший партнер Касильяса по сборной и тоже легенда футбола Карлес Пуйоль.

«Пора рассказать нашу историю», – написал он.

Известно, что в 2009 году Касильяс начал романтические отношения с испанской телеведущей Сарой Карбонеро и спустя семь лет они поженились. В браке у пары родилось двое сыновей: Мартин и Лукас. В марте прошлого года супружество объявило о разводе.

Отметим, что Касильяс – мировой рекордсмен по количеству побед в составе сборной. Победа в финальном матче Евро-2012 над Италией стала для него 100-й в составе сборной Испании. Также он является автором многих других рекордов.

Всего за карьеру он провел 626 матчей на клубном уровне («Реал Мадрид» и «Порту») и 67 матчей за сборную Испании, за которую он в последний раз выступал в 2016 году. После успешной карьеры в испанском клубе голкипер провел еще 5 сезонов в составе «Порту» (сезоны 2015/2016 – 2019/2020). 1 мая 2019 года на тренировочной базе Икер перенес инфаркт, а в августе 2020 года объявил о завершении футбольной карьеры).

Также «Курсор» сообщал, с кем сборная Израиля по футболу сразится в отборе на Евро-2024.