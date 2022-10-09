Стало известно, с кем сборная Израиля по футболу сразится в отборе на Евро-2024

Состоялась жеребьевка отборочного турнира за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 по футболу.

В ходе жеребьевки отборочного турнира за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 по футболу определились соперники сборной Израиля.

Так, команда попала в группу «I» вместе со сборными Швейцарии, Румынии, Люксембурга, Беларуси и Андорры.

Отбор Евро-2024 будет проходить с марта по ноябрь 2023 года. Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд, где будет ждать Германия, получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще трех пропусков решится в стыковых матчах Лиги наций, которые состоятся 21 и 26 марта 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что Всемирная организация по тхэквондо запретила бойкотировать Израиль.

Также «Курсор» сообщал, что Хапоэль Хайфа подписал контракт с новым футболистом.

Помимо этого, хайфский Маккаби уступил Ювентусу, а Шахтер — мадридскому Реалу.