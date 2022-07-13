Бойцов ЦАХАЛа будут обучать профессиям в сфере высоких технологий

Израильские военнослужащие примут участие в программе «Бойцы для хайтека», в рамках которой освоят новые профессии в сфере высоких технологий.

Для военнослужащих ЦАХАЛа предоставили программу под названием «Бойцы для хайтека», которая поможет им освоить новые навыки в сфере высоких технологий с последующим трудоустройством в этой области.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что главной целью программы является интегрирование военных в сферу разведывательных, информационных и компьютерных технологий как в ЦАХАЛе, так и на гражданском рынке труда.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави отметил, что программа, которая была разработана за последние годы, дает возможность демобилизованным военным интегрироваться в рынок труда.

По словам генерального директора Start-Up Nation Central Ави Хасона, повсеместная нехватка качественного человеческого капитала в индустрии высоких технологий является проблемой для всех участников израильской экономики, а реализация данной программы поможет ее решить и расшить потенциал для трудоустройства.

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