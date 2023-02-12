Бойцы ЦАХАЛа ездят на авто в аварийном состоянии — СМИ

По словам военнослужащих, им приходится пользоваться старыми автомобилями, которые не подходят для выполнения операций по обеспечению безопасности, и могут перевернуться.

Бойцы, охраняющие линию размежевания в Иудее и Самарии, жалуются на то, что ЦАХАЛ не предоставляет им безопасные транспортные средства для выполнения их обязанностей.

Об этом пишет портал Walla.

Отмечается, что по словам военнослужащих, им приходится пользоваться старыми автомобилями, которые не подходят для выполнения операций по обеспечению безопасности, и могут перевернуться.

Источник в ЦАХАЛе рассказал, что в связи с серией терактов было решено усилить охрану линии размежевания. Однако в ЦАХАЛе столкнулись с проблемой нехватки транспортных средств для патрулирования.

Тогда ЦАХАЛ решил арендовать большое количество малогабаритных транспортных средств для служебных поездок и патрулирования в районе линии размежевания. Речь идет о временном решении на период, пока ЦАХАЛ не приобретет бронированные автомобили.

Однако бойцы и их родители утверждают, что уже прошло много времени, а для патрулирования по-прежнему используются небезопасные транспортные средства. К тому же, как они отмечают, у арендованных автомобилей имеются различные неисправности.

Солдаты и их родители обратились к командирам в связи с этим, однако, по их словам, их обращение осталось без внимания.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили: «Военнослужащие передвигаются вдоль линии размежевания на бронетехнике и на арендованных автомобилях в соответствии с правилами и оценкой обстановки и под прикрытием наблюдательных пунктов. Это в дополнение к средствам защиты, которые используются бойцами при выполнении задания».

Источник в ЦАХАЛе добавил, что у армии имеется многолетний план получения бронетехники, в рамках которого в 2022 году было получено около 100 новых бронемашин. В рамках плана в 2023 и 2024 годах будут получены десятки дополнительных машин.

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