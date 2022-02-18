Программа ЦАХАЛа по интеграции женщин в киберподразделения получила 1 млн долларов

Программа ЦАХАЛа «Mamriot», поддерживаемая Zalik Foundation и FIDF, направлена ​​на устранение гендерного разрыва в киберподразделениях израильской армии.

Новая программа ЦАХАЛа, предоставляющая технологическое образование девочкам-подросткам по всему Израилю, получила 1 миллион долларов от Friends of the IDF (FIDF) и Zalik Foundation.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Программа планирует ​​устранить гендерный разрыв в киберподразделениях израильской армии.

Ранее Курсор сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

Кроме того, Курсор писал, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Курсор также напоминает, что агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).

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