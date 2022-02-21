Арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне

Арабские террористы
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90
Террористы в Хевроне не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.
В Хевроне арабские террористы
снова забросали солдат ЦАХАЛа камнями и бутылками,
«…а после — осмеливаются подойти к солдатам, проклясть их и даже не запнуться», — сообщили администраторы канала.
Ознакомиться с видео с места событий можно ниже:
Ранее Курсор сообщал, что в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян.
Еще напомним, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.
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