Арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне

Террористы в Хевроне не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

В Хевроне арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа камнями и бутылками,

Об этом сообщили на телеграм-канале HebrewOneBlog

«…а после — осмеливаются подойти к солдатам, проклясть их и даже не запнуться», — сообщили администраторы канала.

Ознакомиться с видео с места событий можно ниже:

Ранее Курсор сообщал, что в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян.

Еще напомним, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

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