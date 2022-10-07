Бойцы ЦАХАЛа застрелили палестинца на линии соприкосновения

Палестинские СМИ также сообщают о 13 раненых во время столкновений с силами безопасности на востоке Калькилии.

Палестинец был застрелен силами безопасности во время столкновений у линии соприкосновения возле Калькилии.

Об этом сообщает портал israelhayom.co.il.

В частности, в ЦАХАЛе заявили, что солдаты открыли по палестинцу огонь после того, как тот угрожал им, а после бросил коктейль Молотова в военный пост. Отмечается, что жертв среди бойцов ЦАХАЛа нет.

«Военнослужащие ЦАХАЛа, проводившие обычную оперативную деятельность вблизи города Калькилия, … установили личность подозреваемого, который незадолго до этого бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В ответ солдаты открыли огонь по подозреваемому», — говорится в сообщении.

В то же время СМИ автономии сообщают о 13 палестинцах, раненых во время столкновений с силами безопасности в деревне Кадум на востоке Калькилии.

Как сообщал Курсор, подразделения ЦАХАЛа начали готовиться к возможности широкомасштабного противостояния на палестинских территориях, в котором, весьма вероятно, будут задействованы десятки тысяч полицейских и сотрудников аппарата палестинской безопасности.

Так, по данным армейских источников, за последний месяц на десятки процентов увеличилось количество попыток нападения на силы Армии обороны Израиля (АОИ) на территории Иудеи и Самарии. При этом большинство атак приходится на постоянные позиции и блокпосты.

Также Курсор писал о том, что, по словам главы ШАБАК Ронена Бара, политическая нестабильность и внутренние разногласия в Израиле побуждают террористические группы и отдельных лиц совершать нападения.