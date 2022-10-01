ЦАХАЛ готовится к широкомасштабному противостоянию на палестинских территориях — СМИ

За последний месяц количество попыток нападения на силы Армии обороны Израиля на территории Иудеи и Самарии увеличилось на десятки процентов.

Подразделения ЦАХАЛа начали готовиться к возможности широкомасштабного противостояния на палестинских территориях, в котором, весьма вероятно, будут задействованы десятки тысяч полицейских и сотрудников аппарата палестинской безопасности.

Об этом говорится в материале издания Mako.

Отмечается, что, по данным армейских источников, за последний месяц на десятки процентов увеличилось количество попыток нападения на силы Армии обороны Израиля (АОИ) на территории Иудеи и Самарии. При этом большинство атак приходится на постоянные позиции и блокпосты.

«Профессиональная деятельность боевиков, быстрота реагирования, а также большое везение привели к тому, что потерь среди бойцов ЦАХАЛа не было, однако … в большинстве случаев террористам удавалось скрыться, хотя силы и открывали по ним огонь», — говорится в статье.

Также отмечается, что регион «уже начал гореть», и единственная причина, по которой он не выглядит так, как раньше, — это интенсивная деятельность ШАБАКа и ЦАХАЛа.

«В Армии обороны Израиля уже призывают к широкомасштабной мобилизации резервов, но очень сомнительно, что это осуществится, по крайней мере, в обозримом будущем», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в сентябре глава ШАБАКа Ронен Бар рассказал, что в этом году службе безопасности удалось предотвратить более 300 значительных террористических атак, потому что активизировались операции израильских военных в Иудее и Самарии.

Также Бар сослался на резкое увеличение количества обстрелов военнослужащих и гражданских лиц в Иудее и Самарии – 130 в 2022 году по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. По его словам, Израилю следовать активизировать свою деятельность в упомянутом регионе для предотвращения дальнейших атак.

Также Курсор писал о том, что, по словам главы ШАБАК Ронена Бара, политическая нестабильность и внутренние разногласия в Израиле побуждают террористические группы и отдельных лиц совершать нападения.