Глава ШАБАК предупреждает: Внутренние раздоры в Израиле играют на руку террористам

Ронен Бар говорит, что враги считают, что «национальная стойкость еврейского государства ослабевает», утверждает, что «глубокий раскол» в израильском обществе является «самой сложной» проблемой, с которой оно сталкивается.

Глава ШАБАК Ронен Бар заявил, что агентство безопасности установило, что политическая нестабильность и внутренние разногласия в Израиле побуждают террористические группы и отдельных лиц совершать нападения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Из прочитанных разведданных, из проведенных нами допросов нападавших, а также из многолетнего знакомства с нашими противниками, где бы они ни находились, мы можем сегодня без тени сомнения сказать, что политическая нестабильность, нарастание внутренние раздоры… являются поощрением оси зла, террористических организаций и отдельных нападавших», — сказал Бар на конференции в Университете Рейхмана в Герцлии.

Он сказал, что «глубокий раскол, который развивается в израильском обществе», является «самой сложной» проблемой, с которой оно сталкивается.

«Среди наших противников преобладает ощущение, что наше историческое преимущество, наша национальная стойкость исчезают. Это понимание должно беспокоить нас больше всего остального. В этом вопросе Шин Бет может только предупредить, но уж точно не может с ним справиться. Это в руках каждого из нас», — сказал он.

В 2021 году бывший глава ШАБАК Надав Аргаман предупредил о росте подстрекательства и разжигания ненависти в социальных сетях, поскольку тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу был близок к свержению после 12-летнего правления.

Ныне бывший премьер-министр Нафтали Беннет и его товарищи по партии «Ямина» столкнулись с резкими нападками за свое решение присоединиться к так называемому «правительству перемен».

В конечном итоге правительство развалилось в основном из-за давления на законодателей «Ямины», чтобы они перешли на сторону блока сторонников Нетаниягу, что привело к пятым выборам в Израиле с 2019 года, которые состоятся 1 ноября.

Ранее Курсор писал, что ШАБАК заявил, что в 2022 году предотвращено более 300 крупных терактов. Глава ШАБАКа Ронен Бар рассказал, что в этом году службе безопасности удалось предотвратить более 300 значительных террористических атак, потому что активизировались операции израильских военных в Иудее и Самарии.

Курсор сообщал, что Ронен Бар выразил обеспокоенность угрозой от социальных сетей. По его словам, благодаря им к террористической деятельности привлекается все больше людей, а также соцсети бросают вызов инструментам спецслужб. Он их называет «новым полем битвы».

напомним, что премьер-министр Яир Лапид сообщил, что ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников.