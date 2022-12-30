Более половины израильтян считают новое правительство неудачным

Четвертая часть опрошенных израильтян считает, что правительство Нетаниягу просуществует около года.

В день принятия присяги новым правительством Биньямина Нетаниягу израильтяне высказали свое мнение и отношение к самому правому правительству в израильской истории.

Опрос проводился 13 каналом.

По результатам опроса 21% участников сообщили, что правительство хорошее и 15% — что очень хорошее. А вот 55% участников заявили, что шестое правительство Нетаниягу не является хорошим, а для 39% опрошенных оно кажется «очень плохим».

Из проголосовавшего еврейского населения 54% избирателям уже не нравится новое правительство, а 36% заявили, что довольны правительством.

61% респондентов нееврейского происхождения считают правительство «плохим» и только 27% подтвердили, что правительство «хорошее».

Интересно, что закон, позволяющий бизнесу не обслуживать клиентов по религиозным убеждениям, не поддержали 77% опрошенных. Только 12% израильтян поддерживали этот закон.

Опрос показал, что 27% респондентов выступают против назначения Ярива Левина министром юстиции. Зато 40% израильтян довольны назначением министром обороны Йоава Галанта.

Также выяснилось, что 31% израильтян уверены, что правительство просуществует от 4 до 5 лет, 32% верят только в 2-3 года его работы, а 24% израильтян предвидят всего год работы.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей».

Также мы сообщали, что Нетаниягу заявил, что поднимет Израиль на новые высоты.