Нетаниягу заявил, что поднимет Израиль на новые высоты

Новое правительство Израиля провело свое первое заседание кабинета министров после того, как было приведено к присяге.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу изложил свои цели для нового правительства и назвал 4 основных приоритета: Иран, безопасность, стоимость жизни и расширение круга мира.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам лидера Ликуда, по пути из Кнессета он встретил многих счастливых граждан, которые были рады формированию правительства и восстановлению стабильности.

«Это шестой раз, когда я формирую правительство Израиля. Могу вам сказать, что я начинаю свой 16-й год в качестве премьер-министра Израиля. Друзья мои, вы можете предположить, что мы уже привыкли к этому, но я не привык к этому, я взволнован и в раз. Я взволнован, прежде всего, из-за большого доверия, которое оказал нам народ Израиля. Я взволнован ответственностью, которая лежит перед нами. Я взволнован, потому что я знаю что у нас отличная команда, с выдающимися людьми, проникнутыми чувством миссии, которые будут работать для всех граждан Израиля», ‒ поделился Нетаниягу.

Премьер-министр утверждает, что новое правительство имеет четыре основные цели:

Блокировка Ирана. Забота «о нашем существовании и безопасности», восстановление безопасности и управления внутри Государство Израиль. Решение проблемы стоимости жизни и жилья. Расширение круга мира.

Нетаниягу уверен, что это получится сделать, потому что новое правительство единое и имеет такие же цели.

«Мы уже принесли Израилю «Золотой век» — лучшие годы в его истории. Теперь мы поднимем Израиль на новые высоты, и мы сделаем это как ответственное и самоотверженное правительство, которое выполнит свой срок.

После этого Нетаниягу и министры отправились на церемонию в Резиденцию Президента, где уже сделали традиционное фото с Герцогом, которое можно увидеть в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина.