В Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей»

Внутри Ликуда после распределения портфелей началась бурная деятельность, разделившая партию на несколько лагерей.

Распределение портфелей в новом правительстве разочаровало многих членов Ликуда, в итоге партийные чиновники заявили, что это разделило их, чего не было уже много лет.

Об этом сообщает Maariv.

Натан Эшель, один из ближайших соратников премьер-министра Нетаниягу, написал во время политических дебатов на пленуме Кнессета: «Искренне беспокойтесь, Ликуд не оставляет раненых». Дебаты фактически были завершающим этапом, предшествующим приведению правительства к присяге, когда все роли уже распределены.

Доверенные лица Нетаниягу попытались послать обнадеживающий сигнал, который мог бы притушить уровень загорающегося в Ликуде огня.

Распределение ролей, в результате которого некоторые члены списка остались без портфелей, создало бурную внутрипартийную арену внутри Ликуда. Многие официальные лица заявили, что после этих разочарований «в партию возвращается эпоха лагерей».

Ранее, во время коалиционных переговоров, Исраэль Кац, Доди Амсалем и Давид Битан в закрытых беседах и открытых брифингах постоянно уточняли: «Не будет лагерей и групп, есть только дружба и многолетний опыт».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что поднимет Израиль на новые высоты.

Также мы сообщали, что Нетаниягу и министры уже сделали традиционное фото с Герцогом, которое можно увидеть в нашем материале.