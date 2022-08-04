Более половины израильтян страдают от лишнего веса — данные опроса

Опрос, проведенный министерством здравоохранения показал, что израильтяне не придерживаются основных рекомендаций в отношении питания и не уделяют должного внимания спорту.

Национальный центр по контролю за заболеваниями при министерстве здравоохранения провел опрос, из которого следует, что большая часть израильтян страдает лишним весом, а каждый пятый курит.

Об этом сообщает издание Jpost.

Представители министерства опросили по телефону более 4 135 жителей в возрасте от 21 года, из которых 2 710 были евреями и 1 425 арабами. Данные показали, что около двух третей опрошенных не соблюдали рекомендации Минздрава по физической активности, то есть не занимались спортом в течение 150 минут в неделю (нагрузками средней интенсивности) или 75 минут в течение недели, но с нагрузками высокой интенсивности.

Медики подсчитали, что отсутствие физической активности является основной причиной около 25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, около 27% случаев диабета и 30% случаев ишемической болезни сердца.

Кроме того, уровень ожирения и избыточного веса в Израиле, по сравнению с другими странами, достаточно высокий. Согласно опросу, 56% граждан имеют проблемы с лишним весом и страдают ожирением. Этот показатель выше среди арабов (61,3%), по сравнению с евреями (54,8%).

Также результаты опроса показали, что каждый пятый израильтянин курит. И этот показатель был также выше у арабов (24,4%) по сравнению с евреями (19,1%).

«Курсор» писал ранее, что Служба здравоохранения «Маккаби» провакцинировала от обезьяньей оспы 270 человек из группы риска, при этом большинство привитых — из Тель-Авива.