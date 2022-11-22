Более половины израильтян страдают от лишнего веса — статистика

Проблема лишнего веса в Израиле набирает обороты, показав увеличение показателей во всех возрастных категориях.

59% взрослого населения Израиля имеют лишний вес и страдают ожирением.

Такие данные представлены в отчете Национального института исследований политики в области здравоохранения.

Были собраны и проанализированы показатели массы тела израильтян в возрасте от 20 до 64 лет.

Оказалось, что проблема избыточного веса больше распространена среди мужчин: примерно 39,2% мужчин по сравнению с 30,1% женщин. Среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет лишний вес имеют 40% мужчин и 30% женщин.

Также растущие показатели ожирения отмечаются среди молодого населения и даже подростков: лишний вес имеют 11,8% подростков, что на 1% выше, чем в 2019 году и на 1,6% выше по сравнению с 2017 годом.

В отчете представлены данные, что в 2021 году произошел резкий рост ожирения у детей. Сейчас в Израиле 7,7% детей в семилетнем возрасте страдают от ожирения, что на один процент больше, чем в предыдущие годы.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, как можно похудеть с помощью сна. Сон до восьми с половиной часов для взрослого человека — это верный способ незаметно для себя и без усилий убрать лишний вес.

Кроме того, названа основная причина ожирения, и это не переедание. Группа ученых из США, Дании и Канады утверждает, что основные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.