Ученые назвали основную причину ожирения, и это не переедание

Главная причина набора веса – не количество пищи, а ее состав. Хотите похудеть — откажитесь от быстро усваиваемых углеводов, говорят специалисты.

Группа ученых из США, Дании и Канады утверждает, что основные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.

Об этом сообщает EurekAlert.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожирение затрагивает более 40% взрослых жителей США, подвергая их более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака.

Обычно руководства по похудению рекомендуют уменьшить количество получаемых калорий и увеличить их расход с помощью физической активности. Такой подход основан на известной модели баланса энергии, которая утверждает, что человек набирает вес, когда потребляет энергии больше, чем тратит.

При этом, несмотря на активные призывы меньше есть и больше заниматься спортом, показатели ожирения неуклонно растут из года в год. Авторы работы предложили альтернативную углеводно-инсулиновую модель, согласно которой главная причина ожирения – не переедание, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов.

Доктор Дэвид Людвиг, эндокринолог Бостонской детской больницы и профессор Гарвардской медицинской школы пояснил, что когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей. Мозг, анализируя эту информацию, решает, что тело не получает достаточно энергии, и усиливает чувство голода.

Вместо того чтобы побуждать людей есть меньше, углеводно-инсулиновая модель ориентирована на понимание того, что именно мы едим. Сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов, по мнению авторов, не только устраняет основную причину накопления жира в организме, но и снимает постоянное чувство голода.