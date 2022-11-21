Ученые выяснили, как можно похудеть с помощью сна

Сон до восьми с половиной часов для взрослого человека — это верный способ незаметно для себя и без усилий убрать лишний вес.

Научные сотрудники Чикагского университета выяснили, что увеличение продолжительности сна помогает в борьбе с лишним весом.

Статья об этом сообщает EurekAlert.

Команда под руководством доктора медицины Эсры Тасали пыталась определить влияние продления сна на расход энергии и массу тела. Ученые наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом, часть из которых спала ночью менее 6,5 часов. После индивидуальных консультаций по гигиене сна они смогли увеличить продолжительность ночного отдыха в среднем на 1,2 часа.

При этом исследователи старались довести продолжительность сна испытуемых до 8,5 часа. Как оказалось в итоге, по сравнению с контрольной группой, продолжительность сна которой не менялась, они потребляли в среднем на 270 ккал в день меньше, а некоторые даже на 500.

Неожиданное резкое снижение потребления калорий, даже без диеты и занятий спортом, за три года поможет избавиться почти от 12 кг, отмечают авторы работы. Таким образом, они показали, что в реальной жизни, не внося никаких других изменений в образ жизни, вы можете продлить свой сон и потреблять меньше калорий. Это действительно может помочь людям, пытающимся похудеть, подчеркнула Тасали.

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