Более половины населения Израиля разочарованы новым правительством — опрос

51% граждан разочарованы списком министров, который предложил Биньямин Нетаниягу, и 15% из них — это сторонники блока Ликуда.

Состав нового формирующегося правительства вызвал разочарование у большинства израильтян.

Опрос проводили институт «Мидгам» и ipanel по заказу 12 канала.

Оказалось, что только 48% опрошенных израильтян довольны озвученным правительством, а вот 51% граждан разочарованы списком министров, который предложил Биньямин Нетаниягу.

Из недовольных новым правительством только 88% составляют противники Нетаниягу, а вот 15% — это избиратели, поддержавшие его блок.

В списке был вопрос, какими чувствами (из списка предложенных) можно охарактеризовать отношение респондента к новому правительству. Интересно, что 40% выбрали «надежду», 40% — «страх», 12% — безразличие и 8% не смогли ответить. Чувство страха испытывают 11% избирателей блока Нетаниягу, а среди противников блока их число ожидаемо больше — 72%.

34% опрошенных не поддерживают идею сделки избранного премьер-министра Биньямина Нетаниягу с правосудием о признании вины, а 21% ответили, что могут поддержать сделку, но только если Нетаниягу уйдет из политики. \

При этом свой выбор на последнем голосовании не изменили бы 78 %, даже если бы знали, чем все закончится. А вот 11% проголосовали бы по другому, но в пределах избранного блока. Только 3% населения хотели бы изменить свой голос в пользу другого блока.

Также вопросы касались оппозиции. И оказалось, что недовольных оппозиционным блоком уже 64% израильтян. Они не удовлетворены действиями ЯираЛапида и Бени Ганца, которые недостаточно сопротивлялись формированию правительства.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр теряет основную роль в принятии решений по строительству в Иудее и Самарии.

Также мы сообщали про двух министров иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу.