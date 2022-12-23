Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу

Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность назначения двух министров иностранных дел.
Об этом сегодня сообщили в эфире 12 канала.
Израильтяне неоднозначно отреагировпли на новость. Так, на форуме «rotter.net» пользователи оставили следующие комментарии: «Один министр для Путина и один для Байдена», «Двух мало, нужно семь министров иностранных дел — по одному на каждый континент», «При таком раскладе будут министр водного хозяйства и министр канализации», «Пять министров финансов, четыре министра обороны, три министра внутренних дел, два министра иностранных дел, и Боже, ноль министров образования».
Напомним, что новое правительство будет приведено к присяге в конце следующей недели или в начале нового года. Так, Нетаниягу вернется к власти после 18 месяцев пребывания в оппозиции. Это будет его шестой срок на посту премьер-министра, что продлит его более чем десятилетнее господство в израильской политике после пяти выборов в стране за три с половиной года.
Новое правительство уже обещает стать самым противоречивым правительством Нетаниягу, поскольку в его состав входят ультранационалисты и самопровозглашенные гомофобы.
Согласно уже обнародованным коалиционным соглашениям, Нетаниягу назначит Бецалеля Смотрича своим министром финансов. Он также предоставит крайне правой группе «Религиозный сионизм» Смотрича второй министерский пост в министерстве обороны, что даст ему широкий административный контроль в Иудее и Самарии.
Нетаниягу также согласился назначить Итамара Бен-Гвира, еще одного ультранационалистического лидера, министром национальной безопасности с расширенными полномочиями. Это даст Бен-Гвиру, который был осужден за подстрекательство к расизму в 2007 году, власть над израильской полицией, а также пограничной полицией, которая действует в Иудее и Самарии.
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