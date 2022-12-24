Премьер-министр теряет основную роль в принятии решений по строительству в Иудее и Самарии

Чтобы «оптимизировать» строительство в Иудее и Самарии и приблизить его к ситуации в Израиле, контроль над этими вопросами переходит Смотричу.

Согласно коалиционным соглашениям между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», будет изменен механизм согласования строительства в Иудее и Самарии.

По новому плану участие премьер-министра в нем резко сократилось, зато контроль фактически перешел к Бецалелю Смотричу.

Строительство в Иудее и Самарии на протяжении 25 лет должно было быть согласовано с премьер-министром и министром обороны как минимум четыре раза. Политическая составляющая подобного решения была в приоритете, а из-за важности строительства каждый шаг в процессе нужно было согласовывать отдельно. Именно поэтому строительство в Иудее и Самарии затягивается на годы.

Сейчас партия Ликуд и партия Смотрича договорились скорректировать этот механизм. Теперь премьер-министр должен будет одобрить только первую фазу строительства, которая включает в себя утверждение местоположения и количества единиц жилья.

Такие изменения вводятся, чтобы «оптимизировать» строительство в Иудее и Самарии и приблизить ситуацию в этих районах к ситуации в Израиле, в пределах «зеленой линии». Министр и министр обороны не обязаны будут утверждать каждый шаг каждого плана строительства.

В случае городского строительства (например, в городах Ариэль, Модиин-Иллит, Бейтар-Иллит и Маале-Адумим) Нетаниягу также будет согласовывать заключительный этап, известный как «маркетинговое одобрение».

Фактически, одобрение всех шагов на пути строительства переходит в руки Смотрича.

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